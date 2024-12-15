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Дашу Дошик подозревают в обходе налогового законодательства России

Mash: тиктокерша Даша Дошик не зарегистрировалась в налоговой России

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i_am_doshik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тиктокерше и певице Даше Дошик (Дарья Перова) может грозить проверка по подозрению в обходе налогового законодательства России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уроженка Казахстана Перова не зарегистрировала свой бизнес в налоговой России, хотя постоянно дает там концерты. По данным издания, Дошик проводит выступления через свою помощницу, у которой зарегистрировано ИП с упрощенкой. Как отмечает Mash, таким образом блогерша платит с дохода не 30%, а 6%.

По данным Mash, гонорар Дошик за концерт составляет 1,7 миллионов рублей. В издании заявили, что за подобные схемы тиктокерше может грозить административная ответственность, а если сумма неуплаченных налогов за три года превысит 2,7 миллиона рублей — уголовная.

Даша Дошик получила известность в TikTok, где записывала развлекательные и танцевальные ролики. В 2023-м она начала музыкальную карьеру. В том же году она снялась в новогодней комедии «Елки 10». Ее коллегой по съемочной площадке стал Филипп Киркоров.

Перова рассказывала, что перед встречей с Киркоровым сходила в салон красоты и надела свою лучшую одежду.

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