Иностранный тренер: от «Зенита» не стоит ждать серьезных трансферов

Бывший тренер многих российских клубов Миодраг Божович заявил, что считает петербургский «Зенит» фаворитом в борьбе за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

«Фаворит в чемпионской гонке — как всегда «Зенит». Не думаю, что от них стоит ждать громких трансферов этой зимой. Не уверен, что они смогут договориться с какими-то серьезными европейскими клубами», — сказал Божович.

В статусе лидера чемпионата России первую часть чемпионата завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее экс-тренер сборной России оценил шансы «Краснодара» и «Зенита» на победу в РПЛ.