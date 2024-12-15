Украинский шеф-повар устроил кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко провел кулинарное шоу в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинское издание «Апостроф».

Клопотенко отметил, что ранее, когда храм подчинялся УПЦ (каноническая Украинская православная церковь), он и представить не мог, что сможет проводить съемки в таком значимом месте.

«А мы снимаем рождественский эпизод об украинских сакральных блюдах и возрождаем культуру в самой святыне», — цитирует его издание.

В социальных сетях верующие раскритиковали инициативу шеф-повара. В ответ на их замечания Клопотенко назвал некоторых из них «зашоренными» и подчеркнул, что «готовка в трапезной не означает предательства своей страны».

На произошедшее отреагировала и УПЦ. Пресс-служба Ровненской епархии отметила, что храм должен быть местом для молитвы, покаяния и духовного развития, а не площадкой для гастрономических экспериментов или развлекательных мероприятий.

В конце ноября власти Львовской области похвастались, что первыми на Украине закрыли все приходы канонической Украинской православной церкви.

Ранее на Украине военкомы похитили священника УПЦ.