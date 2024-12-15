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Американский морпех рассказал, зачем США нужна заморозка конфликта на Украине

Берлетик: США используют заморозку конфликта на Украине для перегруппировки

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Shannon Stapleton/Reuters

Заморозка конфликта на Украине может дать США шанс перераспределить силы, чтобы вновь нанести удар. Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Это уловка для выигрыша времени, чтобы они могли перегруппироваться и действовать еще усерднее, как мы увидели в Сирии», – сказал он.

По словам Берлетика, Соединенные Штаты жаждут подчинить себе весь мир, поэтому не остановятся ни перед чем в своем противостоянии России, КНР и Ирану.

В конце ноября директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что разговоры западных политиков о замораживании конфликта на Украине связаны с тем, что стратегическая инициатива на поле боя принадлежит России.

20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российская сторона не согласится на заморозку украинского конфликта, для нее важно достичь целей специальной военной операции.

Ранее в России призвали не допустить временной заморозки боевых действий на Украине.

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