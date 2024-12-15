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В Крыму развернули оперштаб по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе

Росприроднадзор: на базе Крыма организована работа оперативного штаба

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Специалисты проводят работы по оценке ситуации с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе, где были повреждены два танкера. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

«На базе главного управления ведомства по Крыму организована работа оперативного штаба. Специалисты Росприроднадзора сейчас находятся на месте, работают совместно с коллегами из Морспасслужбы», — говорится в сообщении.

По словам Радионовой, на данный момент проводятся все необходимые работы для оценки ситуации с разливом нефтепродуктов.

15 декабря танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в акватории Керченского пролива. Как рассказали в пресс-службе Росморречфлота, причиной ЧП стал шторм.

В результате аварии одно судно получило повреждения и село на мель, а второе — легло в дрейф. Более того, на месте происшествия зафиксировали разлив нефтепродуктов.

К ликвидации последствий крушения танкеров привлекли 50 сотрудников экстренных служб. В момент аварии на судах находились более 20 человек. К текущему моменту спасатели эвакуировали 13 членов экипажа «Волгонефть-212», при этом один из них не подавал признаков жизни.

Ранее сотрудники Следственного комитета РФ возбудили два уголовных дела в связи с ЧП в Керченском проливе.

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