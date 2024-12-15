Патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал делиться им

Обеспеченные люди должны понимать, что их богатство — это божий дар, которым нужно уметь делиться с другими. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

«Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению. А для того, чтобы было так всегда, свое богатство нужно разделять с другими», — сказал патриарх.

Он отметил, что богатство дается не для того, чтобы кто-то «на Ferrari ездил и все время в каких-нибудь заграничных курортах отдыхал». По его словам, человеку нужно видеть, кто нуждается в деньгах, и помогать им по совести. Патриарх подчеркнул, что каждый в любой момент может стать нуждающимся.

В конце ноября Кирилл охарактеризовал сквернословие как «духовную отраву», которую необходимо устранить из общественной жизни и коммуникации. По мнению патриарха, после успехов в борьбе с антиалкогольной темой собору стоит сосредоточиться на этой проблеме.

Ранее священник обосновал право патриарха Кирилла владеть яхтой.