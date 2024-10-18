Путин оценил выполнение плана председательства России в БРИКС

В настоящее время план мероприятий председательства России в БРИКС выполнен более чем на 80%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках делового форума объединения, передает сайт Кремля.

«Проведено свыше 200 мероприятий, совещаний, конференций, отраслевых встреч. Состоялось большинство экспертных и министерских заседаний. Но, конечно, центральным событием станет саммит БРИКС. Он стартует на следующей неделе в российском городе Казани», — сказал глава государства.

Также в ходе выступления Путин заявил, что совокупный валовой внутренний продукт стран БРИКС уверенно превышает показатели стран «Большой семерки» и составляет более $60 трлн. По словам российского лидера, этот показатель продолжает расти.

Кроме того, президент России высказал мнение, что странам — членам БРИКС необходимо развивать единую цифровую инфраструктуру в рамках объединения. Путин отметил, что при реализации соответствующих инициатив государствам надо будет согласовать методы работы бизнеса и профильных органов власти с биометрическими данными и подходы к обеспечению информационной безопасности.

Ранее Путин заявил, что деятельность БРИКС не направлена против кого-либо.