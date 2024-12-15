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Президента Бразилии выписали из больницы

Президента Бразилии Лулу да Силву выписали из больницы после двух операций

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Global Look Press

Президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву выписали из больницы в Сан-Паулу после госпитализации и последовавших двух операций. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на лечащих врачей.

«Президент выздоровел, он выписан из больницы и может вернуться домой уже сейчас», — сказала врач Ана Элена Жермолью.

В октябре Лула да Силва получил травму головы. После возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию президент пошел в ванну, где сел на скамью. В один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок.

Главу государства доставили в больницу, где ему наложили несколько швов. МРТ показало небольшое кровотечение.

10 декабря Луле да Силве провели трепанацию черепа, чтобы убрать гематому. Его обязанности временно исполнял вице-президент Бразилии Жералду Алкмин.

12 декабря президенту Бразилии провели еще одну операцию, в ходе которой перекрыли кровоток в определенной области мозга, что позволит предотвратить повторное кровоизлияние.

Ранее Россия пожелала президенту Бразилии скорейшего выздоровления.

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