В Эстонии Дональда Трампа сравнили с Черчиллем

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказал мнение, что Дональд Трамп может стать «Черчиллем нашего времени». Об этом сообщает The Telegraph.

По словам главы эстонского МИД, этому титулу Трамп сможет соответствовать, если ему удастся обеспечить долгосрочный мир на Украине. В то же время Цахкна отметил, что для достижения этой цели Трамп должен предложить Киеву надежные гарантии безопасности.

«Дональд Трамп может стать Черчиллем нашего времени, если добьется заключения жизнеспособного и долгосрочного мирного соглашения по конфликту на Украине», — сказал дипломат.

Сегодня газета The Hill написала, что Трампу и его союзникам удастся добиться перемирия на Украине, однако Киев окажется в гораздо худшем положении, чем мог бы, понеся кроме территориальных огромные людские потери.

До этого кандидат в спецпосланники Трампа по Украине Кит Келлог допустил урегулирование украинского конфликта в ближайшие месяцы при участии будущего главы Белого дома.

Ранее команда Трампа начала обсуждать с Вашингтоном и Киевом прекращение конфликта на Украине.