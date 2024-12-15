Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в молодости прочел роман Николая Чернышевского «Что делать?», который впоследствии стал источником его вдохновения. Об этом заявили аналитики Garnaut Global Джона Гарно и Сэма Четвина Джорджа в колонке для американской газеты The New York Times (NYT).

Авторы отметили, что Си Цзиньпин упомянул этот роман во время своего выступления на саммите БРИКС в Казани. Внимание председателя КНР привлек второстепенный персонаж Рахметов, чей образ показывает эталонного революционера, говорится в колонке.

Политик говорил, что прочитал работу Чернышевского в подростковом возрасте. По словам Си Цзиньпина, его вдохновил аскетичный образ жизни Рахметова, из-за чего он пытался спать без матраса и принимать холодный душ.

12 декабря Си Цзиньпин заявил, что Китай и РФ за 75 лет с момента установления дипломатических отношений стали примером сотрудничества между соседними крупными державами. Он обратил внимание, что Москва и Пекин совместно работали ради мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее Медведев сообщил, что передал Си Цзиньпину «личное послание» от Путина.