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Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста экс-замглавы Минобороны Иванова 17 декабря

Суд в Москве решит вопрос о продлении срока ареста Тимуру Иванову 17 декабря

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Илья Питалев/РИА Новости

Басманный суд Москвы 17 декабря рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста по делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

«Срок предварительного следствия по делу продлен был ранее до конца марта 2025 года», — заявил он.

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что детали расследования уголовного дела бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова не раскрываются в интересах следствия.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

По версии следствия, Иванов помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Экс-чиновнику вменяется взятка в размере свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова может появиться обвинение в создании организованного преступного сообщества.

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