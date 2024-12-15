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В Курской области заявили о необходимости эвакуировать жителей из освобожденных сел

Хинштейн счел необходимым эвакуировать жителей освобожденных курских сел

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Мирные жители из освобожденных сел Плехово, Дарьино и Новоивановка несколько месяцев жили в тяжелейших условиях, их необходимо эвакуировать. Об этом заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях», — заявил он.

Хинштейн выразил благодарность специалистам Центра «Патриот», которые участвуют в этом процессе. Он добавил, что украинская армия продолжает наступление на территории России. Губернатор подчеркнул, что ночью 15 декабря обломки беспилотника упали в Железнодорожном округе города Курска, повредив забор одного из жилых домов.

До этого Хинштейн заявил, что участников спецоперации планируют привлекать к управлению в Курской области. По его словам, участники СВО продемонстрировали делами свое отношение к Родине.

14 декабря министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что в Курской области восстановят шесть мостов, которые были полностью разрушены в результате атаки украинской армии.

Ранее Хинштейн высказался о возможной смене правительства Курской области.

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