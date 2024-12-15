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МИД России назвал лживой публикацию немецкого СМИ о Захаровой

МИД России: Deutsche Welle переврало слова Захаровой о высказываниях посла ФРГ

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министерство иностранных дел России обвинило немецкое издание Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) в искажении слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая выступила с критикой посла ФРГ в Москве Александра Ламбсдорфа. Соответствующий пост появился в Telegram-канале дипведомства.

В публикации DW указано, что Захарова якобы подвергла критике «призывы посла к миру», что не соответствует действительности, передает МИД РФ. На деле российский дипломат обвинила Германию в содействии госперевороту на Украине в 2014 году, поставках оружия Киеву и срыве переговоров после начала СВО.

В министерстве призвали сравнить слова Захаровой и публикацию DW, чтобы наглядно увидеть «эталонный немецкий фейк».

11 декабря Захарова заявила, что россиянам следует воздержаться от поездок в Соединенные Штаты и другие страны Запада без особых причин, так как это чревато серьезными рисками. Она объяснила этот призыв ростом конфронтации между РФ и США, а также отметила, что отношения между странами встали на грань разрыва. По словам Захаровой, россияне рискуют оказаться задержанными спецслужбами Штатов.

Ранее в Германии заявили о желании многих немцев переехать в Россию.

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