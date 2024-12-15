Жители расположенных в Курской области сел Плехово, Дарьино и Новоивановка, которые в декабре освободили российские войска, несколько месяцев жили в тяжелейших условиях, находясь под оккупацией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он также заявил, что бойцы Вооруженных сил РФ освободили и их родственников, которые «жили с тяжелыми мыслями о своих родных» все это время, не знали ничего про них.

11 декабря в Минобороны России сообщили, что ВС России освободили в Курской области приграничные села Дарьино и Плехово.

На следующий день в оборонном ведомстве заявили об освобождении курского села Новоивановка, расположенного в приграничье.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.