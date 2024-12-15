Российский подросток порулил ногами автомобиль и попал на видео

В Краснодаре подросток порулил ногами автомобиль и попал на видео. Об этом сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем Telegram-канале.

«Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность водителя, им оказался 14-летний местный житель, а также личности его родителей. С несовершеннолетним и его родителями в присутствии инспектора по делам несовершеннолетних проведена профилактическая беседа о недопущении подобных правонарушений», — говорится в публикации.

Подросток пообещал не повторять подобных маневров. Его родителям выдали предостережение о недопустимости управления несовершеннолетним автотранспортом.

4 декабря сообщалось, что в подмосковном Солнечногорске байкер угодил в растянутую между деревьями веревку. Он получил травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью. По версии следователей, неизвестный начал растягивать веревки между деревьями, по предварительным данным, из-за шума байков.

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