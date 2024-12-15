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Врач рассказала, какой режим работы гирлянды вреден для качества сна

NYP: мигание гирлянды перед сном нарушает циркадные ритмы и ухудшает сон

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Depositphotos

По мнению психолога и специалиста по сну из США Кэтрин Холл, холодный свет от гирлянд и интенсивное их мигание подавляет выработку мелатонина — гормона, регулирующего циркадные ритмы. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

Специалист подчеркивает, что синий свет, излучаемый гирляндами и электронными устройствами, особенно вреден для качества сна. Он обладает короткой длиной волны и высокой энергией, что повышает бдительность. Днем такой свет может быть полезен, но вечером его воздействие мешает подготовке организма ко сну. Чтобы минимизировать негативное влияние, Холл рекомендует выключать гирлянду за два-три часа до отхода ко сну.

Также психолог рекомендует использовать гирлянды с теплым светом, таким как красный или белый с желтым подтоном. Такое световое воздействие не вызывает сбоев в выработке мелатонина и помогает настроиться на сон.

Холл добавила, что мигающих огней также стоит избегать, так как пульсирующий свет способствует зрительной стимуляции, затрудняя расслабление перед сном.

Ранее ученые подтвердили, что хороший сон защищает от старческой слабости.

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