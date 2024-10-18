Зеленский назвал три сценария развития конфликта на Украине после выборов в США

Киев видит три сценария развития конфликта на Украине после президентских выборов в США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times (FT).

«Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков», — пояснил Зеленский.

В других двух вариантах дальнейшее развитие военного конфликта будет напрямую зависеть от того, кто станет новым президентом США.

При этом подробности о том, как события будут развиваться при этих вариантах, Зеленский раскрывать не стал.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. Особое внимание в нем уделено вступлению Украины в НАТО еще до завершения боевых действий, а также разрешению наносить удары вглубь России западным оружием.

Позже издание Bild сообщало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг ключевые пункты «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского из-за опасений дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее Евродепутат раскрыл цель «плана победы» Зеленского.