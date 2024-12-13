Названы города с подешевевшими квартирами

Студии по итогам ноября больше всего подешевели в Краснодаре среди российских городов-миллионников (-2,7% к октябрю, до 172 тыс. рублей за кв. м в среднем). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сервиса Яндекс Недвижимость.

В Воронеже студии упали в цене на 1% за месяц (до 139 тыс. рублей за кв. м в среднем), в Москве — на 0,4% (до 366 тыс. рублей), в Казани — на 0,2% (до 264 тыс. рублей). В Перми медианная цена «квадрата» в студиях почти не изменилась (-0,1% за месяц, до 148 тыс. рублей).

Средняя цена квадратного метра однокомнатных квартир в новостройках сократилась в четырех городах-миллионниках. Лидерами по снижению стали Нижний Новгород (-3,7% за месяц, до 195 тыс. рублей) и Волгоград (-2,7% за месяц, до 137 тыс. рублей). Незначительное снижение цен произошло в Казани (-1% за месяц, до 244 тыс. рублей) и Ростове-на-Дону (-0,3% за месяц, до 145 тыс. рублей). «Однушки» в этих городах подешевели из-за вывода в продажу большого количества более бюджетных предложений.

Квадратные метры двухкомнатных квартир на первичном рынке снизились в цене в Волгограде (-1,5% за месяц, до 132 тыс. рублей) и Нижнем Новгороде (-0,3% за месяц, до 176 тыс. рублей).

«Трешки» подешевели в Нижнем Новгороде (-1,7% за месяц до 167 тыс. рублей за кв. м в среднем) и Екатеринбурге (-0,6% за месяц, до 143 тыс. рублей).



По данным сервиса, по итогам ноября средняя цена квадратного метра на первичном рынке незначительно выросла во всех типах квартир российских городов-миллионников и составила 172 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве впервые за четыре месяца подешевели квартиры.