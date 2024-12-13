Долина и Пресняков получили «Золотой граммофон»

Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, фронтмен группы «Непара» Александр Шоуа, а также певец Владимир Пресняков стали лауреатами XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония состоялась в четверг на площадке «ВТБ Арена» и была эксклюзивно транслирована на платформе VK Видео.

Ведущими мероприятия стали Тимур Батрутдинов и Марина Кравец, а «Русское радио» представлял Антон Юрьев. Открыла вечер композиция «Верните память» на стихи официального представителя МИД России Марии Захаровой, которую исполнили Елена Север и солист Мариинского театра Роман Широких в сопровождении симфонического оркестра под руководством Валерия Гергиева, художественного руководителя Большого и Мариинского театров.

Как выглядели звезды и чем удивила церемония в этом году — в галерее «Газеты.Ru».

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