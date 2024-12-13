Подразделения Вооруженных сил России зачищают Южный микрорайон в городе Курахово Донецкой народной республики от украинских военнослужащих. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

«Наши войска заканчивают зачистку Южного микрорайона», — отметил он.

По данным Рогова, подразделения ВСУ сейчас находятся в западной и северо-западной частях Курахово.

Накануне советник главы ДНР и военный эксперт Ян Гагин рассказал, что подразделения ВС России уже в ближайшие несколько дней полностью возьмут Курахово под свой контроль. Однако противник тем не менее может подтянуть резервы, и бои затянутся, указал эксперт.

10 декабря украинский военнослужащий с позывным «Мучной» заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины вскоре покинут Курахово через поля из-за сильного давления со стороны российских войск, которые держат дороги к городу под обстрелом, а сам город — в оперативном окружении.

Ранее Рогов заявил, что Украина начала готовиться к сдаче пяти городов в ДНР.