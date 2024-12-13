В Москве начали заочно судить бельгийца, воевавшего за ВСУ

В Москве начался заочный судебный процесс над бельгийцем, который участвовал в боях в качестве наемника в интернациональном легионе, сражающемся на стороне Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным судебных материалов, мужчине может быть назначено наказание до 15 лет лишения свободы.

В четверг Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 14 и 15 годам лишения свободы двух украинских солдат за вторжение в Курскую область. Один из них также признан виновным в хищении товаров из магазина «Пятерочка». Украинские военнослужащие Иван Дмитраков и Виталий Панченко признаны виновными по статье о совершении террористического акта, повлекшее за собой тяжкие последствия.

10 декабря Курский областной суд приговорил гражданина Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена к 14 годам колонии. По версии следствия, в 2022 году гражданин Новой Зеландии вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого он участвовал в боевых действиях на стороне украинских войск, за что получал вознаграждение. В августе 2024 года ОʼБрайен вторгся в составе ВСУ на территорию Курской области.

Ранее сообщалось, что иностранцев — участников СВО могут запретить депортировать из РФ.