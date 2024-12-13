Политика президента Украины Владимира Зеленского держится на продолжении военного конфликта. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Александр Коньков в беседе с «Лентой.ру».

«Сложившаяся на сегодняшний день властная позиция Зеленского держится на продолжении боевых действий», — отметил он.

Коньков напомнил, что срок полномочий Зеленского на посту главы государства истек 20 мая.

«Зеленский является нелегитимным», — подчеркнул аналитик и напомнил, что новые выборы в стране не проводились.

В ноябре британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. По данным журнала, офис президента Украины Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией. Он не стал раскрывать, планирует ли Зеленский принимать участие в выборах.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский больше не может представлять свой народ.