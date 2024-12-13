Врач объяснил, почему вредно терпеть, когда хочется в туалет

Многим знакома ситуация, когда, находясь вне дома или занимаясь важным делом, приходится откладывать поход в туалет. Кажется, что это пустяк, однако регулярное терпение позывов к мочеиспусканию может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал врач — уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Артур Богатырев.

По словам специалиста, задержка мочеиспускания — это не просто неудобство, а серьезный фактор риска для здоровья мочевыводящих путей.

«В частности, это грозит инфекциями мочевыводящих путей (ИМП). Задержка мочи создает благоприятную среду для размножения бактерий. Чем дольше моча задерживается в мочевом пузыре, тем выше риск развития инфекции. ИМП могут проявляться в виде цистита (воспаление мочевого пузыря), уретрита (воспаление мочеиспускательного канала) и других заболеваний», — предупредил Богатырев.

Кроме того, это повышает риск образования камней в почках. Как объяснил врач, концентрированная моча способствует образованию кристаллов, которые могут со временем превратиться в камни. Регулярная задержка мочеиспускания значительно увеличивает этот риск.

«Гипертрофия предстательной железы (аденома простаты) — еще одно неприятное последствие из возможных. У мужчин задержка мочеиспускания может усугубить симптомы аденомы простаты, вызывая ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря, учащенное мочеиспускание, слабую струю мочи и другие проблемы», — добавил уролог-андролог.

Помимо этого, постоянное перерастяжение мочевого пузыря из-за задержки мочи может привести к его повреждению и нарушению функции.

«Парадоксально, но регулярная задержка мочеиспускания может привести к недержанию мочи. Это происходит из-за ослабления мышц тазового дна и нарушения механизма удержания мочи», — добавил врач.

Кроме того, по его словам, задержка мочи может привести к тому, что инфекция из мочевого пузыря может распространиться на почки, вызывая пиелонефрит — острое или хроническое воспаление почек. Это серьезное заболевание, требующее лечения.

«Что делать, если вы чувствуете позыв к мочеиспусканию? Не терпите! Поход в туалет не должен откладываться. Если по каким-либо причинам вы не можете сразу пойти в туалет, постарайтесь сократить время задержки до минимума. Регулярное опорожнение мочевого пузыря — важная профилактика многих заболеваний мочевыводящих путей. При появлении болей, жжения при мочеиспускании, изменении цвета мочи или других неприятных симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу-урологу. Своевременное лечение поможет предотвратить серьезные осложнения», — резюмировал специалист.

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