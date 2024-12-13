Оппозиция в Молдавии не смогла отправить в отставку правительство

Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов не получили необходимого количества голосов, чтобы вынести вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Об этом сообщил спикер парламента страны Игорь Гросу, передает РИА Новости.

«Проект вотума недоверия набрал 18 голосов», — отметил Гросу и напомнил, что нужно было набрать 51 голос.

Присутствовавший на заседании Речан подчеркнул, что оппозиция занимается «предательством родины», поскольку она якобы пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии.

5 декабря сообщалось, что фракция Блока коммунистов и социалистов подписала вотум недоверия правительству. Депутат от блока Петру Бурдужа подчеркнул, что в течение последних лет Молдавией управляет партия «Действие и солидарность» во главе с президентом Майей Санду, которая жертвует интересами Кишинева ради «аплодисментов» с Запада.

Позже власти Молдавии приняли решение ввести с 16 декабря режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за неопределенности с транзитом газа по территории Украины. В правительстве подчеркнули, что данная мера необходима в контексте больших рисков для энергетической безопасности Республики Молдова и возможных гуманитарных последствий на левом берегу Днестра, вызванных неопределенностью относительно поставок природного газа «Газпромом» в Приднестровский регион.

Ранее министра энергетики Молдавии отправили в отставку.