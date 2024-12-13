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Освобожденные села в курском приграничье разрушены ВСУ почти полностью

Волонтер Богачев: освобожденные села в Курской области почти разрушены ВСУ

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Evgeniy Maloletka/AP

Бывший глава Суджанского района Александр Богачев, участвующий в волонтерском движении, рассказал ТАСС о разрушениях, понесенных населенными пунктами Новоивановка, Дарьино и Плехово в Курской области, после их освобождения от Вооруженных сил Украины. Он уточнил, что уровень разрушений составляет около 90-95%.

Богачев отметил, что ранее в этих населенных пунктах имелись школы, Дворцы культуры и сельскохозяйственные предприятия, все из которых подверглись разрушению в результате атак. Он добавил, что в каждом населенном пункте находилось от 150 до 300 домовладений, которые, по его словам, теперь практически не существуют.

Также бывший глава района подчеркнул, что говорить о восстановлении этих мест пока преждевременно, так как они расположены близко к линии боевых действий.

10 декабря депутат Госдумы от региона Николай Иванов заявил, что украинские военнослужащие в Курской области разрушили 1366 предприятий, уничтожили 400 социальных объектов и разрушили 1112 км дорог. По словам депутата, вся сельскохозяйственная техника, которая попала в руки ВСУ, была переправлена на Украину. Иванов добавил, что порядка 12% от всех дорог в Курской области стали непригодны для использования.

Ранее военкор сообщил, что спецназ КНДР выбил ВСУ из села в Курской области.

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