Путин оценил совместное сотрудничество стран БРИКС

Компании стран-членов БРИКС успешно ведут сотрудничество друг с другом и реализуют совместные проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе делового форума объединения, передает РИА Новости.

«Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный — здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что компании объединения на давней основе успешно сотрудничают друг с другом, реализуя крупные совместные проекты в самых разных отраслях.

Путин отметил, что деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран объединения. Российский лидер подчеркнул, что РФ стремится способствовать интеграции «новобранцев» во все механизмы БРИКС.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пленарное заседание Делового форума БРИКС проходит в Центр международной торговли в Москве. Ожидается, что глава государства выступит на пленарном заседании.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.