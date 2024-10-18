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Путин оценил совместное сотрудничество стран БРИКС

Путин: компании стран БРИКС успешно реализуют совместные проекты

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Компании стран-членов БРИКС успешно ведут сотрудничество друг с другом и реализуют совместные проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе делового форума объединения, передает РИА Новости.

«Состав участников делового форума БРИКС весьма солидный — здесь ведущие представители бизнеса из всех государств объединения», — сказал российский лидер.

Глава государства добавил, что компании объединения на давней основе успешно сотрудничают друг с другом, реализуя крупные совместные проекты в самых разных отраслях.

Путин отметил, что деловой форум БРИКС собрал ведущих представителей бизнеса из всех стран объединения. Российский лидер подчеркнул, что РФ стремится способствовать интеграции «новобранцев» во все механизмы БРИКС.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Пленарное заседание Делового форума БРИКС проходит в Центр международной торговли в Москве. Ожидается, что глава государства выступит на пленарном заседании.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС.

Ранее Путин назвал число стран, желающих сотрудничать с БРИКС.

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