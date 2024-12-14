Генсек НАТО утверждает, что Россия открыто ведет войну против альянса

Генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе, пишет немецкая газета Bild.

«Рютте заявил, что Россия уже давно ведет не скрытую, а открытую войну против стран НАТО», — говорится в сообщении издания.

Выступив с соответствующими обвинениями в адрес России, генсек НАТО отметил, что Европе необходимо изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что конфликт на территории Украины является гибридной войной Запада против РФ.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркивал, что Североатлантический альянс стал непосредственным участником боевых действий на Украине. Володин добавил, что сейчас именно западные военные принимают решения об ударах по тем или иным городам в РФ. Они же отдают приказы украинским солдатам и согласовывают их действия на поле боя, отметил он.

Ранее NYT предсказал переговоры по Украине в 2025 году.