Американский боксер пообещал нокаутировать победителя Майка Тайсона

Американский боксер с российским гражданством Кевин Джонсон заявил, что легко отправил бы в нокаут американского бойца Джейка Пола, недавно победившего Майка Тайсона.

«Я, конечно, смотрел бой Тайсона и Пола. Думаю, Майк просто захотел срубить деньжат. В этом вся суть этого боя. И он это сделал. Но несмотря на все разговоры, Тайсон — легенда. Он прошел все в свое время, однако он до сих пор на ринге. И мало того, что он просто сделал это, так Майк сделал это с учетом всех трудностей и запретов», — приводит слова Джонсона Legalbet.

При этом боксер считает, что Пол не способен никого побить «по-настоящему», а сам бы Джонсон легко вырубил бы его за пять раундов. При этом никакие поражения не повлияют на легендарный статус Майка Тайсона, достигшего всего за свою карьеру.

Пол победил в пятираундовом поединке с 58-летним Майком Тайсоном единогласным решением судей. Джонсон накануне сразился в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» с россиянином Виталием Минаковым, которого обещал нокаутировать. Бой продлился все четыре раунда и закончился ничейным исходом, так как его зафиксировали два из трех судей.

Ранее Джонсон пообещал бить Минакова, пока тот не упадет.