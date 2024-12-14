Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американский боксер пообещал нокаутировать победителя Майка Тайсона

Боксер Джонсон: Тайсон просто захотел срубить деньжат за бой с Полом

close
Pavel Kashaev/Global Look Press

Американский боксер с российским гражданством Кевин Джонсон заявил, что легко отправил бы в нокаут американского бойца Джейка Пола, недавно победившего Майка Тайсона.

«Я, конечно, смотрел бой Тайсона и Пола. Думаю, Майк просто захотел срубить деньжат. В этом вся суть этого боя. И он это сделал. Но несмотря на все разговоры, Тайсон — легенда. Он прошел все в свое время, однако он до сих пор на ринге. И мало того, что он просто сделал это, так Майк сделал это с учетом всех трудностей и запретов», — приводит слова Джонсона Legalbet.

При этом боксер считает, что Пол не способен никого побить «по-настоящему», а сам бы Джонсон легко вырубил бы его за пять раундов. При этом никакие поражения не повлияют на легендарный статус Майка Тайсона, достигшего всего за свою карьеру.

Пол победил в пятираундовом поединке с 58-летним Майком Тайсоном единогласным решением судей. Джонсон накануне сразился в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» с россиянином Виталием Минаковым, которого обещал нокаутировать. Бой продлился все четыре раунда и закончился ничейным исходом, так как его зафиксировали два из трех судей.

Ранее Джонсон пообещал бить Минакова, пока тот не упадет.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами