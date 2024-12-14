Парламент Южной Кореи начал рассмотрение вопроса об импичменте президенту

Парламент Южной Кореи начал рассматривать вопрос об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«В парламенте Южной Кореи начали рассмотрение вопроса об импичменте президенту», — проинформировало агентство.

Накануне Юн Сок Ёль выразил готовность пройти процедуру импичмента и участвовать в расследовании инцидента с введением военного положения, а также заявил, что готов «бороться». Он подчеркнул, что введенное им военное положение не является мятежом, так как он действовал в рамках своих полномочий, пытаясь «защитить страну».

3 декабря президент Южной Кореи ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

После этого в Сеуле развернулись протесты, а гражданские активисты вступили в противостояние с введенными в столицу солдатами. Уже спустя несколько часов военное положение было отменено.

7 декабря в парламенте страны проходило голосование по поводу импичмента президента: он не состоялся, так как в нем участвовали 195 человек, а для отстранения главы государства нужна поддержка 200 из 300 депутатов.

Ранее президенту Южной Кореи запретили выезд из страны.