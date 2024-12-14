Правительство установило дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении дополнительных надбавок к зарплате сотрудников федеральных учреждений на Крайнем Севере. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что жители Крайнего Севера смогут получать эту выплату в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы в регионе.

Выплата также будет начисляться в процентах к окладу. Ее величина будет зависеть от лимита фонда оплаты труда конкретного учреждения.

Получать доплату смогут сотрудники, заключившие трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее 3 лет. Надбавку можно будет получить в течение 6 лет со дня заключения трудового договора. В кабмине пояснили, что это обусловлено тем, что в течение 6 лет специалист закрепляется в учреждении, приобретает опыт работы, в результате чего добивается более высокого уровня зарплаты.

Принять решение по надбавкам к зарплатам жителей Крайнего Севера поручил президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что военным в районах Крайнего Севера могут разрешить выходить на пенсию досрочно.