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«Мы сделали это вместе»: Гашек об отмене «Вечера русского наследия» в клубе НХЛ

Чемпион ОИ Гашек назвал отмену «Вечера русского наследия» в НХЛ важной победой

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Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X поблагодарил за отмену «Вечера русского наследия» и назвал это важной победой. Мероприятие планировали устроить на матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталз».

«Спасибо всем. Мы сделали это все вместе», — заявил он.

Одной из основных причин для принятия решения об отмене «Вечера русского наследия» послужил протест со стороны украинских организаций штата Огайо, которые преподносили предстоящее событие как политическую акцию.

При этом Гашек в своем вновь обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России. До этого он уже заявил, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

Гашек не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

Ранее Гашека призвали вернуть деньги, заработанные в России.

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