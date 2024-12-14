Новосибирец хотел закурить, но поджег супругу

Суд вынес приговор жителю Новосибирской области по делу о поджоге человека. Об этом сообщает Татарский районный суд региона.

Инцидент произошел в селе Щербаки. По версии следствия, между супругами возникла ссора, во время которой пьяный мужчина схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил супругу. После этого осужденный поджег зажигалкой сигарету.

Одежда на женщине загорелась. Так как вещество попало на пол и мебель, огонь распространился и на предметы интерьера. Пострадавшая смогла потушить огонь на себе с помощью снега. После этого вместе со свидетелем произошедшего они ликвидировали возгорание.

Пострадавшая получила ожог 20% тела, 5% из которых – II степени. Ее госпитализировали в больницу, на восстановление ей понадобилось более трех недель.

В отношении ее мужа возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к году и четырем месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Ранее в Амурской области женщина из ревности сожгла квартиру соперницы.