Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосибирец хотел закурить, но поджег супругу

В Новосибирской области пьяный мужчина поджег жену во время ссоры

close
Depositphotos

Суд вынес приговор жителю Новосибирской области по делу о поджоге человека. Об этом сообщает Татарский районный суд региона.

Инцидент произошел в селе Щербаки. По версии следствия, между супругами возникла ссора, во время которой пьяный мужчина схватил канистру с легковоспламеняющейся жидкостью, облил супругу. После этого осужденный поджег зажигалкой сигарету.

Одежда на женщине загорелась. Так как вещество попало на пол и мебель, огонь распространился и на предметы интерьера. Пострадавшая смогла потушить огонь на себе с помощью снега. После этого вместе со свидетелем произошедшего они ликвидировали возгорание.

Пострадавшая получила ожог 20% тела, 5% из которых – II степени. Ее госпитализировали в больницу, на восстановление ей понадобилось более трех недель.

В отношении ее мужа возбудили уголовное дело. Суд приговорил фигуранта к году и четырем месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии-поселении.

Ранее в Амурской области женщина из ревности сожгла квартиру соперницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами