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Генпрокуратура проверяет на шпионаж правнучку Никиты Хрущева

SHOT: ГП начала проверку в отношении правнучки Хрущева Нины на шпионаж

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nina.khrushcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Генеральная прокуратура России проводит проверку в отношении правнучки Никиты Хрущёва Нины Хрущёвой на шпионаж. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что проверку проводит столичная прокуратура. Там заинтересовались ее заявлениями, на которые обратили внимание общественники из движения «Зова Народа».

В ноябре сообщалось, что движение «Зов народа» призвало проверить на шпионаж Хрущеву из-за ее планируемой лекции в «Ельцин-центре». Требования о проверке были направлены в Генпрокуратуру и министерство юстиции РФ из-за публичной позиции внучки политика — она осуждает проведение специальной военной операции на Украине и часто подробно говорит о возможном распаде Российской Федерации.

В итоге презентация книги правнучки Хрущева была отменена «по техническим причинам», как заявили в Telegram-канале «Ельцин-Центра».

Нина Хрущёва проживает в США, работает профессором Новой школы в Нью-Йорке и читает курсы по международным СМИ, пропаганде, а также по истории России.

Ранее в Крыму признали незаконным решение Хрущева о передаче полуострова Украине.

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