Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в магазине под Анапой

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в магазине под Анапой. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

Накануне Минздрав Белоруссии в Telegram-канале сообщил о десяти пострадавших в результате пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Шестеро из них находятся в Витебской областной больнице с травмами (порезами), отравлением угарным газом и ожогами. Еще один — в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

До этого торговый центр «Аструм» в Салавате в Башкирии частично обрушился из-за пожара, спасатели локализовали огонь на площади 2,5 тыс. кв. метров. Изначально площадь возгорания составляла всего 50 кв. метров. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. В МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее во время корпоратива в Новосибирске произошел пожар.