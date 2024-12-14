Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудники МЧС потушили крупный пожар в магазине под Анапой

МЧС: пожар на 900 «квадратах» в магазине Анапы ликвидирован

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар под Анапой в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в магазине под Анапой. Огонь распространился на площади в 900 квадратных метров. На месте работали 39 специалистов и 13 единиц техники.

Накануне Минздрав Белоруссии в Telegram-канале сообщил о десяти пострадавших в результате пожара в торговом центре «Беларусь» в Витебске. Шестеро из них находятся в Витебской областной больнице с травмами (порезами), отравлением угарным газом и ожогами. Еще один — в Витебской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

До этого торговый центр «Аструм» в Салавате в Башкирии частично обрушился из-за пожара, спасатели локализовали огонь на площади 2,5 тыс. кв. метров. Изначально площадь возгорания составляла всего 50 кв. метров. Из здания были эвакуированы 80 человек, в том числе 12 детей. В МЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее во время корпоратива в Новосибирске произошел пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами