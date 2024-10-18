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В ЕС предрекли «изменение атмосферы» на Западе по вопросу Украины

Депутат ЕП Блага: победа Трампа изменит всю атмосферу вокруг помощи Украине

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Если кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп победит на выборах, вся атмосфера вокруг предоставления помощи Киеву изменится. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.

«Если Дональд Трамп победит, это может изменить всю атмосферу, потому что он хочет урегулировать отношения с русскими», — подчеркнул он.

По словам Евродепутата, потенциальный приход к власти Трампа может привести к тому, что Соединенные Штаты больше не будут предоставлять Киеву миллиарды долларов и высокотехнологичное оружие.

До этого Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский несет ответственность за конфликт и должен был предотвратить его начало. Он напомнил, что каждый раз, когда украинский лидер появляется, американские власти выделяют ему $100 млрд. Трамп подчеркнул, что еще «никто в истории» не получал такие деньги.

Ранее Трамп заявил, что Россия, США и Китай были близки к отказу от ядерного оружия.

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