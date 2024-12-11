Владелец «Акрона» рассказал, будут ли продлевать контракт с Дзюбой

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов рассказал о возможности нападающего Артема Дзюбы продолжить выступления за команду в Российской премьер-лиге.

«Пока не беседовали с Артемом на тему продления контракта, пока не планируем разговаривать. Посмотрим во второй части сезона, каким будет желание Артема. Пока не готов сказать по нашей дальнейшей стратегии. Мы подписали его на год, пусть доиграет, а там будет видно. Думаю, к весне определимся, будем исходить из нашей стратегии», — приводит слова Морозова ODDS.ru.

Владелец клуба из Самарской области рассказал, что у них утверждается годовой бюджет, и сейчас у «Акрона» есть определенные средства для усиления состава в зимний трансферный период. Но при этом за рамки ранее прописанных сумм в Тольятти выходить не намерены.

После первой части сезона «Акрон» занимает девятое место в РПЛ, набрав 22 очка в 18 турах. В последнем матче перед зимней паузой тольяттинцы со счетом 2:1 обыграли санкт-петербургский «Зенит», действующего чемпиона страны. В том матче победный мяч провел как раз Дзюба, чье соглашение с клубом действует до конца сезона. Всего в 11-ти встречах за «Акрон» 36-летний форвард отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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