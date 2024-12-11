Олимпийская чемпионка из Норвегии призвала вернуть российских лыжников

Восьмикратная олимпийская чемпионка из Норвегии Марит Бьорген заявила о необходимости возвращения на международную арену российских лыжников и отметила, что спортсменам из Норвегии не хватает конкуренции с представителями России. Ее слова приводит Adressa.

«Нам нужно серьезное противостояние, жесткие дуэли, толкотня, экшн — чтобы происходило что-то, привлекающее внимание и создающее заголовки в СМИ», — сказала она.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российский пловец выиграл золото на чемпионате мира с рекордом.