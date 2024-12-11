«Когда же это закончится»: Филипп Киркоров рассказал о своих фобиях

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о своих фобиях. Его цитирует URA.RU.

По словам Киркорова, он с детства боится толпы.

«Каждый выход на сцену превращается для меня в жуткое испытание. Перед концертом я всегда стою и думаю: «Когда же это все начнется и закончится!» — признается певец.

Страх уходит, как только исполнитель оказывается на сцене. Помимо этого, Киркоров признался в боязни темноты.

«Я, кстати, боюсь темноты во всех ее проявлениях. В том числе и людской темноты», — резюмировал он.

Накануне Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория и сын Мартин уже сами зарабатывают себе на мелкие расходы. Киркоров платит своим детям за уборку на их участке.

Киркоров воспитывает двух детей от суррогатной матери. Его старшая дочь Алла-Виктория родилась в 2011 году. В 2012-м появился на свет сын артиста — Мартин.

Ранее Киркоров нашел жениха для 12-летней дочери.