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У нового мужа Ивлеевой нашли долг перед налоговой

У мужа Ивлеевой Бегака нашли долг перед ФНС в 92 тысячи рублей

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_agentgirl_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

У нового мужа блогерши Насти Ивлеевой Филиппа Бегака нашли долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Super.

По данным издания, долг Бегака составляет 92 тысячи рублей. Мужчина является генеральным директором строительной компании «Фронтон», чистая прибыль которой в прошлом году составила 15 миллионов рублей.

Источники Super рассказали, что у Бегака в лизинге находятся три автомобиля: Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser 300 и экскаватор.

10 декабря Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность избранника.

Блогерша уже была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

Ивлеева сообщала, что причиной расставания стало то, что пара попросту оказалась не готова к семейной жизни. Также блогерша признавалась, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

Ранее журналистка Алена Мартынова предположила, что новым мужем блогерши Анастасии Ивлеевой стал предприниматель и телеведущий Филипп Бегак.

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