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Москвичка родила в машине такси при помощи водителя у порога роддома

В Москве таксист принял роды у спешившей в роддом пассажирки и был оштрафован

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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Москве водитель «Яндекс Такси» принял роды у пассажирки возле роддома. Об этом он сам рассказал «Ленте.ру».

Утром 5 декабря таксист по имени Такабудин принял заказ в районе Бутово, в машину к нему сели мужчина и женщина. Он понял, что пассажирка беременна, когда она внезапно начала громко кричать от боли и попросила его быстрее ехать в сторону роддома. Такабудин прибавил скорость и добрался до больницы за 10 минут вместо запланированных 20.

Женщина начала рожать прямо у дверей медучреждения, а ее муж побежал к дежурному, чтобы позвать врачей. Таксист остался с роженицей в машине и дважды обращался за помощью. Однако в итоге ему пришлось самому принимать роды прямо на улице. Благодаря его содействию на свет появился мальчик, спустя несколько минут новорожденного вместе с матерью забрали в больницу.

«Родился здоровый мальчик. Потом врачи вышли, стали мне говорить, что надо было машину перегнать ближе. Но я перегнать не мог, потому что обе задние двери были открыты, чтобы женщина могла лечь. С одной стороны голова торчала, с другой — ноги. При этом на улице не май месяц — холодно. Я это сделал не для того, чтобы про меня где-то узнали, а просто по-человечески, потому что людям была нужна помощь», — добавил водитель.

Он заявил, что уже получил штрафы за нарушения ПДД, но не расстроился, так как иначе поступить в такой ситуации не мог.

Ранее полицейские помогли беременной женщине, которая ехала в машине с отказавшими тормозами.

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