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Трамп заявил, что Россия, США и Китай были близки к отказу от ядерного оружия

Трамп утверждает, что Россия, США и Китай были готовы отказаться от ядерного оружия

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Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает, что Россия, Соединенные Штаты и Китай были готовы полностью отказаться от ядерного оружия. Об этом Трамп заявил в интервью YouTube-каналу Flagrant.

«Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно <...> Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много», — заявил Трамп.

Он утверждает, что планировавшаяся трехсторонняя сделка подразумевала участие Вашингтона, Москвы и Пекина, и в перспективе предполагала дальнейшее распространение на другие страны.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш заявил, что Россия и США должны вернуться к процессу сокращения ядерных арсеналов, а другим странам-обладателям подобного вооружения следует последовать их примеру.

Ранее в Кремле объяснили, чем вызвано уточнение ядерной доктрины России.

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