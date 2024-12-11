В Польше назвали условие для участия в конфликте на Украине

Спикер парламента Польши Шимон Головня заявил, что участие Варшавы в каких-либо военных действиях на территории Украины возможно лишь под эгидой НАТО и в рамках структур военного блока. Об этом пишет РИА Новости.

«С точки зрения Польши, наше участие в различных типах военных действий на Украине может происходить только под эгидой НАТО и в рамках структур НАТО», — подчеркнул Головня.

Спикер отметил, что в Варшаве не знают подробностей потенциального плана отправки европейских военных в каком-либо формате на территорию соседней республики, поскольку они циркулируют между главами государств Франции, Финляндии, Украины и администрацией США.

До этого польское издание Rzeczpospolita писало, что президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину.

9 декабря издание Do Rzeczy писало, что одним из спорных вопросов для Польши по поводу завершения конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке европейских солдат на территорию страны, поскольку польским вооруженным силам не удастся отсидеться «в безопасном месте где-нибудь под Львовом».

Ранее Зеленский рассказал , в каком виде Украина должна войти в НАТО.