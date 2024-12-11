Дуа Липа показалась в мини-шортах на фоне спорткара в Милане

В Милане 10 декабря певицу Дуа Липу сфотографировали на модном показе Puma Speedcat Launch Celebration. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo Entertainment. Певица позировала на фоне красного спорткара Porsche 911.

На презентацию Дуа Липа пришла в куртке Puma, которую надела поверх мини-шорт с леопардовым принтом, продемонстрировав свои подтянутые ноги, а образ завершила колготками и кроссовками Puma Speedcats.

Как пишет издание, на мероприятии Дуа Липа пребывала в приподнятом настроении: она улыбалась и махала рукой фанатам, ожидавшим ее снаружи, а затем певица позировала на фоне ярко-красного Porsche.

Уточняется, что недавно Дуа Липа снялась в новой рекламной кампании коллекции Speedcat от Puma. Певица позировала в одежде от бренда на фоне красного классического автомобиля.

Также на модный показ пришла Эмили Ратаковски, которая блистала в полностью черном топе с глубоким вырезом.

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