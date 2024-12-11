Лерчек проиграла дело покупательнице курсов

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) проиграла дело о защите прав потребителя против Ани Багдасарян. О решении Савеловского суда Москвы сообщила пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы в своем Telegram-канале.

«Исковые требования Ани Багдасарян к ИП Валерии Чекалиной о защите прав потребителя удовлетворены частично. С ответчика постановлено взыскать неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по уплате государственной пошлины», — говорится в сообщении суда.

До этого сообщалось, что юрист Ани Багдасарян в начале 2024 года приобрела «Премиальную программу с Валерией Чекалиной», Лерчек планировала набирать слушателей после личных собеседований по видеосвязи, однако, говорит юрист, таких бесед не было. На курс записались семь человек, включая Багдасарян, которая, с ее слов, успела заплатить 1 миллион рублей.

Миллион женщине вернули со счета мамы Лерчек. Она требовала также 2 млн рублей неустойки за полгода с момента подачи иска, компенсацию в размере 100 тысяч рублей и судебные расходы.

Суд частично встал на сторону юриста, и Багдасарян получила около 180 тысяч рублей.

Ранее модель Алана Мамаева призналась, что помирилась с Лерчек после конфликта в шоу.