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В Венгрии назвали «план победы» Зеленского дорогой к третьей мировой войне

Балаж Орбан: Венгрия не поддержит план Зеленского, поскольку это путь к войне

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Depositphotos

Обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» приведет к развязыванию третьей мировой войны. Об этом заявил политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан, передает агентство MTI.

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского представляет собой кратчайший путь к развязыванию третьей мировой войны. Поэтому Венгрия не поддерживает этот план», — подчеркнул Орбан.

Представленный Зеленским план предполагает эскалацию войны и вовлечение в конфликт стран Североатлантического альянса, продолжил Орбан. И это «совершенно неприемлемо для Венгрии», сказал он.

Орбан добавил, что Евросоюз обязан следовать мирной стратегии с упором на дипломатию, «а не на отправку оружия и дальнейшую эскалацию».

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». В последнем пункте предполагается, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Зеленский пытается формализовать вовлеченность НАТО в конфликт, именно на это нацелен его «план». Это уже чревато совсем иными последствиями, подчеркнул Песков.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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