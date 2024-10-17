Министр обороны Британии призвал НАТО усилить поддержку Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что НАТО должно нарастить поддержку Украины в ближайшие месяцы для усиления давления на Россию и обеспечения украинской победы в конфликте. Слова министра приводит Reuters.

«Наша цель состоит в том, чтобы активизировать поддержку Украины в грядущие недели и месяцы, что позволит нам увеличить давление на Россию и подтвердить победу Украины, так как защита Европы начинается с украинских фронтов», — отметил Хили перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он добавил, что поддержка Киева должна продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо.

17 октября в Брюсселе началось заседание глав государств ЕС. В повестке встречи – Украина, Ближний Восток, конкуренция, миграция и внешняя политика. В рамках мероприятия президент Украины Зеленский выступил со своим «планом победы», который содержит в себе пять пунктов и три секретных положения. Также документ предусматривает, в числе прочего, снятие запрета на удары западным оружием вглубь РФ и приглашение Украины в НАТО.

Ранее в США раскрыли подробности о новом пакете военной помощи Украине.