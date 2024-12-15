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В Польше задали Зеленскому один вопрос по конфликту на Украине

Do Rzeczy: Зеленский не может объяснить украинцам, для чего продолжает конфликт

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Johanna Geron/Reuters

На сегодняшний день непонятно, какой цели хочет добиться Владимир Зеленский, продолжая конфликт на Украине, в ходе которого страна теряет людской ресурс. Глава государства не может объяснить гражданам, для чего продолжаются боевые действия, пишет польский портал Do Rzeczy.

«Дело не в том, проиграна ли война или тяжела, а в том, доверяют ли люди лидеру и знают, что он делает. В случае угрозы существует так называемый эффект сплочения вокруг флага, то есть люди собираются вокруг лидера, если есть угроза, и поддерживают его. Но ключом является доверие, а ключом к доверию является понимание, что представляет собой этот лидер. Должна быть цель. Между тем совершенно непонятно, чего хочет Зеленский», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что Украина несет огромные потери и теряет человеческий потенциал в ходе конфликта. В связи с этим авторы задаются вопросом, какую цель хочет достичь Владимир Зеленский, продолжая конфликт. Население Украины становится все меньше и меньше, констатируют авторы.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский высказывал точку зрения, что настроение Владимира Зеленского по поводу продолжения конфликта на Украине можно сравнить с лозунгом Адольфа Гитлера, с которым он вошел в свой бункер в 1945 году.

Ранее журналист высмеял Зеленского за его планы «помогать» Сирии.

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