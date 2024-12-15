Стало известно об участии фигуранта дела о хищении имущества Минобороны в следствии

Бывший начальник управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николай Грачев, который проходит фигурантом уголовного дела о хищении имущества Минобороны в Балашихе и Москве, два года участвовал в следственных действиях. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В документах указано, что адвокат Грачева не согласилась с постановлением суда в отношении ее подзащитного и привела в пример то, что он уже два года сотрудничает со следствием и не препятствует ему.

По этому же уголовному делу проходят бывший конкурсный управляющий подведомственного Минобороны Строительного управления Московского региона Алексей Асташкин, Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им вменяют мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев вместе с Овчинниковым во время процедуры банкротства Строительного управления, организовав подложные торги, похитили расположенный в Москве имущественный комплекс из 24 объектов недвижимости стоимостью более 700 млн рублей.

Также следствие установило причастность Грачева, Асташкина и Потапова к хищению имущественного комплекса в подмосковной Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей.

Овчинникова объявили в розыск и заочно арестовали, а остальные задержанные фигуранты находятся под стражей, а их имущество арестовали.

Ранее СК завершил расследование незаконной вырубки леса на территории Минобороны.