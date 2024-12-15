Российские истребители прикрыли экипажи ВКС в курском приграничье

Экипажи истребителей с управляемым вектором тяги Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили воздушное прикрытие экипажей в приграничных районах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, экипажи истребителей прикрыли самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты армейской авиации во время авиационных ударов по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины.

После успешного выполнения задач экипажи вернулись на аэродром.

До этого американский журнал Military Watch оценил другой российский истребитель — Су-57. По словам авторов, они показали высокую эффективность в зонах с большой концентрацией средств противовоздушной обороны на Украине. Согласно материалу издания, Су-57 продемонстрировали высокую уверенность в малозаметности.

Незадолго до этого обозреватель журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт заявил в своей статье, что российский истребитель пятого поколения Су-57 хорошо показал себя в бою в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее самолет ВСУ сбили севернее Херсона.