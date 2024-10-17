Польский генерал рассказал о стратегическом преимуществе России

Российские военнослужащие получили стратегическое преимущество над украинскими солдатами в ходе военного конфликта, часть наиболее боеспособных частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) завязла на Курском направлении. Об этом порталу Wirtualna Polska заявил экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

Он отметил, что Украина быстро «теряет надежду на победу», поскольку украинская армия «находится в очень тяжелой ситуации».

«У россиян появилось стратегическое преимущество, которое позволяет им вести наступление на нескольких направлениях одновременно в течение почти месяца», — сказал генерал.

Скшипчак считает, что сложившаяся для Украины ситуация на Курском направлении влияет на моральное состояние солдат ВСУ. По его словам, на этом направлении задействовано пять элитных бригад ВСУ, которые Киев не хочет перебрасывать на другие участки линии боевого соприкосновения.

Накануне аналитик Мариуш Чельма указал на ухудшение положения ВСУ по всей линии фронта. По его словам, линия фронта «выглядит для украинцев не очень хорошо», и появляется все больше мест, где у них могут возникнуть кризисы.

Ранее Зеленский заявил, что Украина воюет с тремя странами.